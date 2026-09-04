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Німецька поліція обстежує ще одну підстанцію, де могла готуватись диверсія

Новини — П'ятниця, 4 вересня 2026, 15:11 — Марія Ємець

Німецька поліція проводить слідчі дії довкола електропідстанції під Аахеном, де, ймовірно, також могли готуватись диверсійні дії.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда". 

Поліція вирушила до підстанції в містечку Вайсвайлер під Аахеном та шукає ознаки ймовірної підготовки диверсії після вказівки на це у листі, в якому чоловік взяв на себе відповідальність за попередні випадки. 

Слідчі працюють у кількох локаціях. Що саме шукають, публічно не розголошується. 

Тривогу здійняли після появи двох листів із заявою про відповідальність за попередні інциденти – у Бранденбурзі та землі Північний Рейн-Вестфалія, обидва нібито написані чоловіком з-під Гагена. 

У них він згадав Вайсвайлер як ще одне місце для атаки. 

Поліцейська операція триває і на підстанції в Гандеркезе поблизу Бремена. 

Перехожий також виявив підозрілий предмет в районі електропідстанції в німецькому місті Дормаген, яке розташоване між Кельном та Дюссельдорфом. Поліція підозрює спробу диверсії.

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Німеччина інциденти
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