Німецька поліція обстежує ще одну підстанцію, де могла готуватись диверсія
Німецька поліція проводить слідчі дії довкола електропідстанції під Аахеном, де, ймовірно, також могли готуватись диверсійні дії.
Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".
Поліція вирушила до підстанції в містечку Вайсвайлер під Аахеном та шукає ознаки ймовірної підготовки диверсії після вказівки на це у листі, в якому чоловік взяв на себе відповідальність за попередні випадки.
Слідчі працюють у кількох локаціях. Що саме шукають, публічно не розголошується.
Тривогу здійняли після появи двох листів із заявою про відповідальність за попередні інциденти – у Бранденбурзі та землі Північний Рейн-Вестфалія, обидва нібито написані чоловіком з-під Гагена.
У них він згадав Вайсвайлер як ще одне місце для атаки.
Поліцейська операція триває і на підстанції в Гандеркезе поблизу Бремена.
Перехожий також виявив підозрілий предмет в районі електропідстанції в німецькому місті Дормаген, яке розташоване між Кельном та Дюссельдорфом. Поліція підозрює спробу диверсії.