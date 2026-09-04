Немецкая полиция осматривает ещё одну подстанцию, где, возможно, готовилась диверсия
Немецкая полиция проводит следственные действия в районе электроподстанции под Аахеном, где, вероятно, также могли готовиться диверсионные действия.
Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".
Полиция отправилась на подстанцию в городке Вайсвайлер под Аахеном и ищет признаки возможной подготовки диверсии после упоминания об этом в письме, в котором мужчина взял на себя ответственность за предыдущие инциденты.
Следователи работают в нескольких местах. Что именно они ищут, публично не разглашается.
Тревога была поднята после появления двух писем с заявлением об ответственности за предыдущие инциденты – в Бранденбурге и земле Северный Рейн-Вестфалия, оба якобы написанные мужчиной из окрестностей Хагена.
В них он упомянул Вайсвайлер как ещё одно место для атаки.
Полицейская операция продолжается и на подстанции в Гандеркезе недалеко от Бремена.
Прохожий также обнаружил подозрительный предмет в районе электроподстанции в немецком городе Дормаген, который расположен между Кельном и Дюссельдорфом. Полиция подозревает попытку диверсии.