Немецкая полиция осматривает ещё одну подстанцию, где, возможно, готовилась диверсия

Немецкая полиция проводит следственные действия в районе электроподстанции под Аахеном, где, вероятно, также могли готовиться диверсионные действия.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Полиция отправилась на подстанцию в городке Вайсвайлер под Аахеном и ищет признаки возможной подготовки диверсии после упоминания об этом в письме, в котором мужчина взял на себя ответственность за предыдущие инциденты.

Следователи работают в нескольких местах. Что именно они ищут, публично не разглашается.

Тревога была поднята после появления двух писем с заявлением об ответственности за предыдущие инциденты – в Бранденбурге и земле Северный Рейн-Вестфалия, оба якобы написанные мужчиной из окрестностей Хагена.

В них он упомянул Вайсвайлер как ещё одно место для атаки.

Полицейская операция продолжается и на подстанции в Гандеркезе недалеко от Бремена.

Прохожий также обнаружил подозрительный предмет в районе электроподстанции в немецком городе Дормаген, который расположен между Кельном и Дюссельдорфом. Полиция подозревает попытку диверсии.