У Міненерго повідомили про отримання партії енергетичної допомоги від Німеччини

Україна отримала від Німеччини обладнання для підтримки енергетичного та медичного секторів.

Про це в X повідомило Міністерство енергетики України, передає "Європейська правда".

Допомога від Німеччини включає один електродвигун для енергетичного сектора в Черкаській області, два силові трансформатори для енергетиків на Чернігівщині та дизельний генератор із супутнім обладнанням для медичного сектора в Києві. Підтримка надійшла минулого тижня.

Як зазначили в Міненерго, ця допомога має вирішальне значення для проведення термінових ремонтних робіт та забезпечення надійного функціонування життєво важливих служб.

Допомогу передали німецькі компанії RWE Power AG та Stadtwerke Unna GmbH за сприяння Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ).

Напередодні стало відомо, що Федеральне міністерство економіки та енергетики Німеччини виділяє ще близько 250 млн євро на термінові ремонтні роботи на об'єктах української енергетичної інфраструктури напередодні зими.

Повідомляли, що литовський оператор терміналів KN Energies відправляє в Україну обладнання, необхідне для перевалки нафтопродуктів.

Наприкінці серпня Київська та Житомирська області отримали нові партії критичного енергетичного обладнання від Литви.