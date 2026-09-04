В Минэнерго сообщили о получении партии энергетической помощи от Германии

Украина получила от Германии оборудование для поддержки энергетического и медицинского секторов.

Об этом в X сообщило Министерство энергетики Украины, передает "Европейская правда".

Помощь от Германии включает один электродвигатель для энергетического сектора в Черкасской области, два силовых трансформатора для энергетиков в Черниговской области и дизельный генератор с сопутствующим оборудованием для медицинского сектора в Киеве. Помощь поступила на прошлой неделе.

Как отметили в Минэнерго, эта помощь имеет решающее значение для проведения срочных ремонтных работ и обеспечения надежного функционирования жизненно важных служб.

Помощь передали немецкие компании RWE Power AG и Stadtwerke Unna GmbH при содействии Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ).

Накануне стало известно, что Федеральное министерство экономики и энергетики Германии выделяет ещё около 250 млн евро на срочные ремонтные работы на объектах украинской энергетической инфраструктуры в преддверии зимы.

Сообщалось, что литовский оператор терминалов KN Energies отправляет в Украину оборудование, необходимое для перевалки нефтепродуктов.

В конце августа Киевская и Житомирская области получили новые партии критически важного энергетического оборудования из Литвы.