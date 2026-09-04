Во Франции сообщают о масштабной кибератаке на ассоциацию мэров с кражей данных

Ассоциация мэров Франции подверглась масштабной кибератаке, в ходе которой злоумышленники похитили данные тысяч человек и коммун.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Ассоциация мэров Франции, представляющая и защищающая интересы мэров и коммун, подверглась масштабной кибератаке с компрометацией персональных данных.

Об утечке заявил в "даркнете" сам хакер, совершивший взлом, подсунув вредоносный код в нормальную функцию запроса от сайта.

В результате были похищены данные тысяч людей, включая такие сведения, как пароли, ФИО, электронная почта, должность и т. д. – мэров, заместителей, муниципальных советников и других сотрудников органов местного самоуправления.

"Сейчас мы устанавливаем масштабы утечки", – сообщили в ассоциации, отметив, что в ближайшие дни проинформируют лиц, чьи данные, вероятно, оказались у злоумышленника.

Ранее во Франции сообщили о кибератаке на платформу одного из министерств.

Неофициально сообщается, что хакеры требуют от Берлина выкуп после кибератаки на правительственные ведомства.