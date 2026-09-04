У Швеції скандал через співробітницю правопопулістів: поширювала проросійські наративи

Шведській правопопулістській партії "Шведські демократи" довелось давати пояснення після матеріалу про те, що їхня партійна співробітниця споживає та поширює новини з російського інфопростору, а також з’являється на заходах з "російським слідом".

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Розслідування Expo з’ясувало, що співробітниця "Шведських демократів" у парламенті, яка на додачу має близькі відносини з одним із топполітиків партії, споживає та поширює новини з російського інформаційного простору, а також бувала на культурних заходах з "російським слідом".

Жінка, яка переїхала до Швеції з Росії в середині 2000-х (чи є вона росіянкою, не згадують), системно поширювала у своїх соцмережах матеріали й дописи, що повторюють наративи російської пропаганди, з часів окупації Криму. Це продовжилось і після лютого 2022 року.

Також з’ясувалось, що вона має зв’язки з російським "Правфондом" ("Фонд Росії з підтримки і захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном"), що заснований МЗС РФ і "Россотруднічеством" та під виглядом правової допомоги росіянам за кордоном поширює російський вплив по всьому світу.

Прем’єр Швеції Ульф Крістерссон після публікації дав зрозуміти, що очікує від партнерів звільнення цієї особи.

"У Швеції немає місця проросійським наративам… Все це дуже серйозно. Якщо це правда, "Шведські демократи" мають подбати про те, щоб ця співробітниця була звільнена. Неприпустимо, щоб хтось, хто поширює проросійські наративи, працював у парламенті Швеції", – прокоментував Крістерссон.

У пресслужбі "Шведських демократів" заявили, що усі співробітники проходять безпекові перевірки, та що згадана особа нібито останнім часом критикувала російську владу.

Лідер партії Їммі Окессон сказав, що "якщо все це правда", інформацію сприймуть серйозно, і їм потрібно заглибитися у деталі.

Зазначимо, інформація з’явилась менш як за два тижні до парламентських виборів, за підсумками яких "Шведські демократи" потенційно можуть вперше опинитися в уряді – долучившись до партій теперішньої коаліції, або ж стануть найбільшою опозиційною фракцією.

Зараз "Шведські демократи" – на другому місці у рейтингах після соціал-демократів на чолі з Магдаленою Андерссон.

Раніше Окессону довелось пояснювати знайомство з президентом мотоклубу, пов'язаного з організованою злочинністю.

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