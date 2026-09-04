В Швеции скандал из-за сотрудницы правопопулистов: распространяла пророссийские нарративы

Шведской правопопулистской партии "Шведские демократы" пришлось давать объяснения после появления материала о том, что их сотрудница потребляет и распространяет новости из российского инфопространства, а также появлялась на мероприятиях с "российским следом".

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Расследование Expo выяснило, что сотрудница "Шведских демократов" в парламенте, которая к тому же имеет близкие отношения с одним из ведущих политиков партии, потребляет и распространяет новости из российского информационного пространства, а также бывала на культурных мероприятиях с "российским следом".

Женщина, переехавшая в Швецию из России в середине 2000-х (является ли она россиянкой, не упоминают), распространяла в своих соцсетях материалы и посты, повторяющие нарративы российской пропаганды, со времён оккупации Крыма. Это продолжалось и после февраля 2022 года.

Также выяснилось, что она имеет связи с российским "Правфондом" ("Фонд России по поддержке и защите прав соотечественников, проживающих за рубежом"), основанным МИД РФ и "Россотрудничеством" и под видом правовой помощи россиянам за рубежом распространяющим российское влияние по всему миру.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон после публикации дал понять, что ожидает от партнеров реакции.

"В Швеции нет места пророссийским нарративам… Все это очень серьезно. Если это правда, "Шведские демократы" должны позаботиться о том, чтобы эта сотрудница была уволена. Недопустимо, чтобы кто-то, кто распространяет пророссийские нарративы, работал в парламенте Швеции", – прокомментировал Кристерссон.

В пресс-службе "Шведских демократов" заявили, что все сотрудники проходят проверки и что упомянутая сотрудница якобы в последнее время критиковало российские власти.

Лидер партии Йимми Окессон сказал, что "если все это правда", информацию воспримут серьезно, и им нужно углубиться в детали.

Отметим, через две недели в Швеции – парламентские выборы, по итогам которых "Шведские демократы" потенциально могут впервые войти в правительство – присоединившись к партиям нынешней коалиции – или же стать крупнейшей оппозиционной фракцией.

Сейчас "Шведские демократы" занимают второе место в рейтингах после социал-демократов во главе с Магдаленой Андерссон.

Ранее Окессону пришлось давать объяснения из-за знакомства с президентом мотоклуба, связанного с организованной преступностью.

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