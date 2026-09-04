В Іспанії зафіксували найвищу температуру 2026 року

В Іспанії у четвер, 3 вересня, температура повітря піднялася до 45,7 °C у місті Ель-Гранадо на південному заході країни на тлі надзвичайної спеки.

Про це повідомило Державне метеорологічне агентство Іспанії (AEMET), цитує Euronews, пише "Європейська правда".

Температура 45,7 °C зрівнялася з рекордом для вересня, який зафіксували у 2016 році в місті Монторо в Андалусії.

Водночас показник 45,7 °C став найвищою температурою, зафіксованою в Іспанії від початку 2026 року. Цього тижня температура у багатьох районах півдня та заходу країни перевищувала 40 °C.

В AEMET також заявили, що період із січня по серпень 2026 року став найспекотнішим за всю історію метеорологічних спостережень в Іспанії. За даними агентства, він суттєво випередив чотири наступні найтепліші періоди, які припали на останні чотири роки.

25 серпня писали, що згідно з даними, отриманими з половини європейського континенту, цього літа під час чотирьох рекордних хвиль спеки, що тривали одна за одною в Європі, померло щонайменше на 35 тисяч людей більше, ніж зазвичай очікувалося.

За даними моніторингового центру ЄС з питань глобального потепління, цього року Західна Європа пережила найспекотніші червень-липень за всю історію спостережень, оскільки кліматичні зміни спричиняють історичне літо, позначене спекою, посухою та лісовими пожежами в усьому регіоні.