В Испании зафиксировали самую высокую температуру 2026 года

В Испании в четверг, 3 сентября, температура воздуха поднялась до 45,7 °C в городе Эль-Гранадо на юго-западе страны на фоне чрезвычайной жары.

Об этом сообщило Государственное метеорологическое агентство Испании (AEMET), цитирует Euronews, пишет "Европейская правда".

Температура 45,7 °C сравнялась с рекордом для сентября, зафиксированным в 2016 году в городе Монторо в Андалусии.

В то же время показатель 45,7 °C стал самой высокой температурой, зафиксированной в Испании с начала 2026 года. На этой неделе температура во многих районах юга и запада страны превышала 40 °C.

В AEMET также заявили, что период с января по август 2026 года стал самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений в Испании. По данным агентства, он значительно опередил четыре следующих за ним самых тёплых периода, пришедшихся на последние четыре года.

25 августа сообщалось, что, согласно данным, полученным с половины европейского континента, этим летом во время четырех рекордных волн жары, следовавших одна за другой в Европе, умерло как минимумна 35 тысяч человек больше, чем обычно ожидалось.

По данным мониторингового центра ЕС по вопросам глобального потепления, в этом году Западная Европа пережила самые жаркие июнь-июль за всю историю наблюдений, поскольку климатические изменения привели к историческому лету, отмеченному жарой, засухой и лесными пожарами во всем регионе.