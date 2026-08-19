У Польщі на переїзді поїзд збив велосипедиста

Вранці 18 серпня в польській Рабі-Вижній, що в Малопольському воєводстві, сталася смертельна аварія на залізничному переїзді.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Пасажирський поїзд, який прямував до Закопаного, на переїзді зіштовхнувся з 66-річним велосипедистом.

Внаслідок інциденту чоловік отримав смертельні травми; бригада швидкої допомоги, яка прибула на місце, констатувала його смерть.

У поїзді перебували близько 360 пасажирів. За даними пожежної служби, ніхто з них не постраждав. Наразі для пасажирів організовують альтернативний транспорт.

На місці працюють п’ять пожежних бригад та інші екстрені служби. Правоохоронці з’ясовують точні обставини та причини трагедії.

На початку червня через нещасний випадок на півдні Франції загинув технічний працівник залізниці – з невідомих причин на колії, де він виконував роботи, опинився поїзд.

Три роки тому схожий трагічний випадок стався на півночі Італії – потяг опинився на колії, де велися ремонтні роботи, та збив п’ятьох працівників бригади, усі вони загинули.

Тим часом у Португалії оператор залізниці вимагає компенсації від фермерів, чиїх овець збив потяг.