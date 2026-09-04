В Польше пассажирский поезд столкнулся с фурой, авария нарушила движение до конца суток

В Польше под Гданьском пассажирский поезд с почти 300 пассажирами врезался в фуру на регулируемом переезде – водитель въехал на него в момент закрытия шлагбаумов и оказался заблокированным между ними.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Авария произошла днем в четверг под Гданьском. Водитель полуприцепа заехал на регулируемый переезд в момент, когда начали опускать шлагбаумы, и оказался заблокированным между ними. Люди вокруг подсказывали ему, чтобы он сломал шлагбаум на выезде и выбрался из ловушки, но он не пытался этого сделать.

Поезд сообщением "Гдыня–Зеленая Гура", следовавший по пути, не успел затормозить и врезался в прицеп На борту было около 300 пассажиров, никто не пострадал.

Фото: пожарно-спасательная служба Гданьска

Авария парализовала железнодорожное движение на ветке, которая имеет важное значение для сообщения между Варшавой, Познанью, Быдгощем и Труймястом, почти до конца суток. Железнодорожный оператор PKP сообщил о задержках 279 поездов и отмене 30.

В пятницу 42-летнему водителю, гражданину Боснии и Герцеговины, предъявили обвинение в создании угрозы ДТП, за что предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы. Мужчина находится под стражей.

Ущерб от повреждений локомотива и инфраструктуры переезда составляет около 140 тысяч злотых, PKP собирается подавать иск для возмещения ущерба.

В компании напомнили, что в случае подобной ситуации водитель должен ломать шлагбаум своим транспортным средством, поскольку столкновение с поездом причинит гораздо более тяжелые последствия, а машинист не имеет возможности быстро затормозить.

Ранее в августе на железнодорожном переездепогиб пожилой велосипедист, авария привела к эвакуации поезда.

Весной в Бельгии в результате столкновения школьного автобуса с поездом на железнодорожном переезде погибли двое детей и двое взрослых.