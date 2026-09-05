У Німеччині зафіксували найнижчу кількість незаконних в’їздів за останні 5 років

У серпні в Німеччині зареєстрували 3587 осіб, які намагалися нелегально в’їхати до країни; це найнижчий місячний показник з 2021 року.

Про це повідомляє Die Welt з посиланням на дані поліції, пише "Європейська правда".

Як оголосила Федеральна поліція в Потсдамі, минулого місяця 3587 осіб намагалися в'їхати до Німеччини без дійсних документів – це приблизно на 14% менше, ніж у липні, і на 39% – ніж у серпні 2025 року. Це також найнижчий показник за понад п'ять років.

За перші вісім місяців цього року поліція зафіксувала 32 606 незаконних в'їздів на сухопутних, повітряних та морських кордонах Німеччини. Це на 10 276 випадків менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найнижчий місячний показник за останні роки було зафіксовано в січні 2021 року – 2727 незаконних в'їздів.

З вересня 2024 року Німеччина здійснює прикордонний контроль з усіма сусідніми країнами. Федеральний міністр внутрішніх справ Александр Добріндт наказав продовжити цей захід, який зазвичай не дозволяється в межах Шенгенської зони, після вступу на посаду в травні 2025 року.

Попри критику, зокрема з боку Єврокомісії, дію постанови продовжували тричі – востаннє до середини вересня 2026 року.

Повідомлялося, що Німеччина готується продовжити прикордонний контроль ще на пів року.