В Германии зафиксировано наименьшее количество незаконных въездов за последние 5 лет

В августе в Германии зарегистрировали 3587 человек, пытавшихся нелегально въехать в страну; это самый низкий месячный показатель с 2021 года.

Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на данные полиции, пишет "Европейская правда".

Как сообщила Федеральная полиция в Потсдаме, в прошлом месяце 3587 человек пытались въехать в Германию без действительных документов – это примерно на 14% меньше, чем в июле, и на 39% – чем в августе 2025 года. Это также самый низкий показатель за более чем пять лет.

За первые восемь месяцев этого года полиция зафиксировала 32 606 незаконных въездов через сухопутные, воздушные и морские границы Германии. Это на 10 276 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самый низкий месячный показатель за последние годы был зафиксирован в январе 2021 года – 2727 незаконных въездов.

С сентября 2024 года Германия осуществляет пограничный контроль со всеми соседними странами. Федеральный министр внутренних дел Александр Добриндт распорядился продлить эту меру, которая обычно не допускается в пределах Шенгенской зоны, после вступления в должность в мае 2025 года.

Несмотря на критику, в частности со стороны Еврокомиссии, действие постановления продлевали трижды – в последний раз до середины сентября 2026 года.

Сообщалось, что Германия готовится продлить пограничный контроль ещё на полгода.