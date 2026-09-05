ЗМІ: Німеччина закликає ЄС обмежити видачу туристичних віз росіянам після атаки у Лейпцигу

Німеччина закликає європейських партнерів запровадити жорсткіші обмеження для громадян Росії, що в'їжджають до ЄС за туристичними візами, після гібридної атаки в аеропорту Лейпцига, у якій Берлін звинуватив Москву.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

Міністерство закордонних справ Німеччини скаржиться на те, що росіянам видається занадто багато туристичних віз.

"Кількість віз, виданих громадянам Росії для відпочинку в Європейському Союзі, занадто велика", – сказав речник відомства.

Заклики Берліна обмежити кількість виданих віз з’явилися після того, як з’ясувалося, що один з підозрюваних в атаці в Лейпцигу в'їхав до Шенгенської зони за туристичною візою, виданою Італією.

Йдеться про громадянина Білорусі, який також має російський паспорт. За даними слідства, він отримав візу в італійському посольстві в Мінську наприкінці квітня. За нею чоловік приїхав до Німеччини, де взяв участь в підготовці атаки на аеропорт.

Джерела, близькі до німецького уряду, стверджують, що величезна кількість віз, виданих росіянам, суперечить духу санкцій, запроваджених проти Росії за війну в Україні, і унеможливлює знання того, хто в'їжджає до ЄС і з якою метою.

Італія у 2025 році видала більше шенгенських віз, ніж будь-яка інша країна блоку; разом Італія, Франція та Іспанія отримали три чверті всіх візових заяв від росіян, за даними Euractiv.

Минулого року Італія видала білорусам більше віз, ніж будь-яка інша країна ЄС, і ця кількість різко зросла після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Згідно зі статистикою Європейської комісії, проаналізованою італійським новинним сайтом Linkiesta, у 2021 році країна видала громадянам Білорусі лише 2 968 віз, тоді як минулого року – 50 709.

Подібна тенденція спостерігається й у випадку з Росією. Кількість італійських віз, виданих громадянам Росії, зросла з 63 894 у 2021 році до понад 165 000 у 2025 році, тобто майже потроїлася, попри війну.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що нещодавня хвиля підтримуваних Росією гібридних атак по всій Європі вимагає від ЄС запровадження жорсткіших обмежень для російських дипломатів та громадян, які подорожують територією блоку.

Заклик Сікорського пролунав після того, як у вівторок уряд Німеччини звинуватив Росію у вторгненні дронів, навантажених вибухівкою, до аеропорту Лейпцига та оголосив про низку дипломатичних заходів у відповідь.

Як повідомлялося, під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС в ірландському Віклоу 2 вересня міністри повернулися до обговорення заборони вʼїзду у Євросоюз колишнім російським комбатантам, причому ця ідея мала широку підтримку.