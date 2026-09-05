СМИ: Германия призывает ЕС ограничить выдачу туристических виз россиянам после атаки в Лейпциге

Германия призывает европейских партнеров ввести более жесткие ограничения для граждан России, въезжающих в ЕС по туристическим визам, после гибридной атаки в аэропорту Лейпцига, в которой Берлин обвинил Москву.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Министерство иностранных дел Германии жалуется на то, что россиянам выдается слишком много туристических виз.

"Количество виз, выданных гражданам России для отдыха в Европейском Союзе, слишком велико", – сказал представитель ведомства.

Призывы Берлина ограничить количество выдаваемых виз появились после того, как выяснилось, что один из подозреваемых в нападении в Лейпциге въехал в Шенгенскую зону по туристической визе, выданной Италией.

Речь идет о гражданине Беларуси, который также имеет российский паспорт. По данным следствия, он получил визу в итальянском посольстве в Минске в конце апреля. По ней мужчина приехал в Германию, где принял участие в подготовке нападения на аэропорт.

Источники, близкие к немецкому правительству, утверждают, что огромное количество виз, выданных россиянам, противоречит духу санкций, введенных против России за войну в Украине, и делает невозможным отслеживание того, кто въезжает в ЕС и с какой целью.

Италия в 2025 году выдала больше шенгенских виз, чем любая другая страна блока; в совокупности Италия, Франция и Испания получили три четверти всех визовых заявлений от россиян, по данным Euractiv.

В прошлом году Италия выдала белорусам больше виз, чем любая другая страна ЕС, и это число резко возросло после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Согласно статистике Европейской комиссии, проанализированной итальянским новостным сайтом Linkiesta, в 2021 году страна выдала гражданам Беларуси всего 2 968 виз, тогда как в прошлом году – 50 709.

Подобная тенденция наблюдается и в случае с Россией. Количество итальянских виз, выданных гражданам России, выросло с 63 894 в 2021 году до более чем 165 000 в 2025 году, то есть почти утроилось, несмотря на войну.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что недавняя волна поддерживаемых Россией гибридных атак по всей Европе требует от ЕС введения более жестких ограничений для российских дипломатов и граждан, путешествующих по территории блока.

Призыв Сикорского прозвучал после того, как во вторник правительство Германии обвинило Россию во вторжении дронов, начиненных взрывчаткой, в аэропорт Лейпцига и объявило о ряде ответных дипломатических мер.

Как сообщалось, во время неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в ирландском Уиклоу 2 сентября министры вернулись к обсуждению запрета на въезд в Евросоюз бывшим российским комбатантам, причем эта идея получила широкую поддержку.