В Великобритании протестующие в балаклавах блокируют дороги, ведущие к самому загруженному порту

В субботу утром группы мужчин в масках и черной одежде вышли на дороги, ведущие к порту Дувра – самому загруженному паромному порту Великобритании, нарушив движение транспорта в его окрестностях.

Об этом сообщает The Telegraph, пишет "Европейская правда".

Десятки людей, одетых в чёрное и балаклавы, заблокировали дороги возле порта Дувра в графстве Кент, что привело к перекрытию движения в обоих направлениях.

Полиция Кента заявила, что им известно о протесте. По их словам, полицейские находились на месте и взаимодействовали с протестующими.

По данным Национальной службы автомобильных дорог, движение транспорта на въезде в порт и выезде из него на трассе A20 остановлено, что привело к задержкам до 30 минут и многокилометровым пробкам.

На видео и фотографиях, распространенных в соцсетях, видна большая группа людей в черном в масках, которые идут по дороге, пока грузовики ждут в пробке рядом с полицейскими машинами.

Фото: Youtube / Ay_audits

В порту заявили, что в окрестностях города Дувра продолжается "инцидент с нарушением общественного порядка", который влияет на все маршруты в порт и из порта.

"Мы связываемся с полицией Кента, чтобы разобраться в ситуации", – говорится в сообщении.

Паромный оператор P&O Ferries заявил, что его рейсы идут по расписанию, а опоздавших пассажиров обещают посадить на следующие паромы.

О характере протеста официально не сообщается. Однако, по данным СМИ, речь идет об антимиграционном выступлении, которое поддерживает британский ультраправый активист Стивен Яксли-Леннон, более известный под псевдонимом Томми Робинсон.

Ответственность за протесты, судя по всему, взяла на себя ультраправая фракция под названием Patriot Platform, которая во время прямой трансляции заявила, что намерена блокировать порт в течение трёх дней.

Patriot Platform заявила на своём веб-сайте, что ей "нужны люди, готовые действовать", чтобы защитить Великобританию.

Дувр – самый загруженный международный паромный и пассажирский порт Великобритании, который, согласно данным администрации, в 2025 году обслужил 9 128 648 пассажиров, прибывших на автотранспорте, и 2 119 030 грузовых автомобилей.

Порт Дувра расположен на побережье Ла-Манша – одного из самых популярных маршрутов для мигрантов, пытающихся попасть в Великобританию из Франции.

Накануне лидер французской правопопулистской партии "Национальное объединение" Жордан Барделла и глава британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж подписали соглашение о "полном прекращении движения лодок" через Ла-Манш.

Ранее Фарадж пообещал в случае победы на выборах остановить поток просителей убежища с помощью "самой масштабной военной операции в Ла-Манше со времен Второй мировой войны".

Французское правительство отреагировало на это заявлением, что такие действия будут "нарушением суверенитета Франции, а также нарушением морского и международного права".

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