У Берліні пройшли демонстрації у зв’язку із закриттям "Російського дому"

У Берліні в п'ятницю, 4 вересня, відбулися мітинги прихильників і противників рішення влади Німеччини закрити "Російський дім науки і культури" ("Російський дім").

Про це, як пише "Європейська правда", інформує DW.

Перед "Російським домом" зібралися близько 500 людей, які виступали проти його закриття. Для учасників встановили сцену. Мітинг організували партія ліворадикальної Сари Вагенкнехт, Комуністична партія Німеччини та неурядова організація "Товариство російсько-німецької дружби".

Серед лозунгів протестувальників були "Зупинити русофобське безумство" та "Припинити агресивну політику щодо Росії".

Неподалік зібралися близько 250 людей з вимогою закрити "Російський дім". До мітингу долучилися представники "Зелених" і проукраїнські активісти.

фото: DW

Вони встановили символічні коробки, куди, за задумом учасників, співробітники "Російського дому" мали складати свої речі. На плакатах були написи "Чемодан, вокзал, Москва" та "Ні кремлівській пропаганді!".

Ще одна, менша акція, відбулася неподалік: у ній взяли участь трохи більше десяти людей з біло-синьо-білими прапорами російської опозиції. Вони також вимагали закриття "Російського дому", а на одному з плакатів було написано: "Гніздо шпигунів – під замок".

За порядком під час усіх трьох акцій стежила значна кількість поліцейських. Доступ учасників до місць проведення мітингів був обмежений.

Нагадаємо, 1 вересня Німеччина прямо звинуватила Росію у гібридній атаці в аеропорту Лейпцига на початку серпня та оголосила заходи у відповідь, серед яких – закриття генконсульства у Бонні та "Російського дому" у Берліні.

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