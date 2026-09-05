В Берлине прошли демонстрации в связи с закрытием "Русского дома"

В Берлине в пятницу, 4 сентября, состоялись митинги сторонников и противников решения властей Германии о закрытии "Русского дома науки и культуры" ("Русского дома").

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Перед "Русским домом" собралось около 500 человек, выступавших против его закрытия. Для участников установили сцену. Митинг организовали партия леворадикальной Сары Вагенкнехт, Коммунистическая партия Германии и неправительственная организация "Общество русско-немецкой дружбы".

Среди лозунгов протестующих были "Остановить русофобское безумие" и "Прекратить агрессивную политику в отношении России".

Неподалеку собрались около 250 человек с требованием закрыть "Русский дом". К митингу присоединились представители "Зелёных" и проукраинские активисты.

фото: DW

Они установили символические коробки, в которые, по замыслу участников, сотрудники "Русского дома" должны были складывать свои вещи. На плакатах были надписи "Чемодан, вокзал, Москва" и "Нет кремлевской пропаганде!".

Еще одна, менее масштабная акция, состоялась неподалеку: в ней приняли участие чуть больше десяти человек с бело-сине-белыми флагами российской оппозиции. Они также требовали закрытия "Русского дома", а на одном из плакатов было написано: "Гнездо шпионов – под замок".

За порядком во время всех трех акций следило значительное количество полицейских. Доступ участников к местам проведения митингов был ограничен.

Напомним, 1 сентября Германия прямо обвинила Россию в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига в начале августа и объявила ответные меры, среди которых – закрытие генконсульства в Бонне и "Русского дома" в Берлине.

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