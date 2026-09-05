Посланник Путина подтвердил прибытие Уиткоффа и Кушнера в Москву

Специальный посланник главы РФ Владимира Путина Кирилл Дмитриев подтвердил, что представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в субботу прибыли в Москву.

Об этом Дмитриев написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Ранее российские и американские СМИ сообщили, что Дмитриев встретил американских посланников в аэропорту "Внуково". Впоследствии Дмитриев опубликовал фото с аэропорта, как он приветствует американцев на взлетной полосе, и написал следующий комментарий: "Приветствую в Москве миротворцев Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера".

фото: профиль Дмитриева в соцсети Х

В субботу американские посланцы должны провести переговоры с Путиным, после чего в воскресенье ожидается их первый визит в Киев.

Вечером 4 сентября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в воскресенье американских переговорщиков ожидают в Киеве. Он подчеркнул, что Украина не будет наносить удары по России в эти дни и ожидает от Москвы ответных шагов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Уиткофф и Кушнер везут в Москву и Киев "предложение о завершении войны".