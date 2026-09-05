В Венгрии польские паломники пострадали в ДТП с овцой и грузовиком

В ночь на субботу недалеко от венгерского города Залалёвё столкнулись грузовик и автобус с польскими паломниками, шесть человек получили легкие травмы.

Об этом говорится в публикации издания Teleх, пишет "Европейская правда".

Туристический автобус и грузовик с прицепом столкнулись на главной дороге №86 возле поселка Кеменфа примерно в час ночи.

В автобусе находились 53 человека. В результате аварии водитель грузовика и пятеро пассажиров автобуса получили легкие травмы.

Около часа ночи автобус с паломниками сбил овцу, бродившую по проезжей части, из-за чего был вынужден остановиться. Транспортное средство, которое съехало на обочину и включило аварийную сигнализацию, из-за невнимательности слишком поздно заметил водитель венгерского грузовика с прицепом и врезался в него.

Поскольку автобус вышел из строя, пассажиров, не пострадавших в аварии, доставили в спортивный зал в Залалёвё, где они могли дождаться продолжения поездки.

Утром два польских священника, путешествовавшие с ними, отслужили мессу для пассажиров.

Ожидается, что во второй половине дня из Польши за ними прибудет запасной автобус.

Этот инцидент произошел через три недели после аварии с участием польских паломников на венгерской автомагистрали М3 вблизи города Мезокерестеш на востоке страны, которая произошла 16 августа. В автобусе находились 59 граждан Польши, возвращавшихся из паломничества в Меджугорье в Боснии и Герцеговине. В аварии погибли двенадцать человек.

Польша отправила специальный самолёт за своими гражданами, пострадавшими в ДТП.