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Польща відправляє літак за своїми громадянами, постраждалими у ДТП автобуса в Угорщині

Новини — Неділя, 16 серпня 2026, 15:20 — Марія Ємець

Польща відправляє спеціальний літак за своїми громадянами, які постраждали у ДТП на території Угорщини минулої ночі. 

Про це у своєму X оголосив прем’єр-міністр Дональд Туск, пише "Європейська правда". 

Туск вдень у неділю оголосив, що у зв’язку з аварією польського автобуса в Угорщині туди відправляють спецлітак, на борту якого будуть представники МЗС Польщі та медики. 

"Усім постраждалим буде надана необхідна медична та консульська допомога", – зазначив він. 

Також стало відомо, що автобус перевозив паломників з Підкарпатського воєводства  – вони поверталися через Угорщину після поїздки до Меджугор'є у Боснії і Герцеговині. Загалом в автобусі було 57 пасажирів та двоє водіїв. 

Міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак доручив провести додаткові перевірки автобусів, якими подорожують поляки у країні та за кордоном. 

Як повідомляли, аварія сталась вночі 16 серпня. Автобус з’їхав з траси у кювет і перекинувся, 12 пасажирів загинули За попередньою інформацією, водій заснув за кермом. 

За останніми даними у польських ЗМІ, семеро постраждалих пасажирів - у критичному стані, ще 40 госпіталізовані. 

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