Польща відправляє літак за своїми громадянами, постраждалими у ДТП автобуса в Угорщині

Польща відправляє спеціальний літак за своїми громадянами, які постраждали у ДТП на території Угорщини минулої ночі.

Про це у своєму X оголосив прем’єр-міністр Дональд Туск, пише "Європейська правда".

Туск вдень у неділю оголосив, що у зв’язку з аварією польського автобуса в Угорщині туди відправляють спецлітак, на борту якого будуть представники МЗС Польщі та медики.

Podjąłem decyzję o wysłaniu na Węgry polskiego samolotu specjalnego z przedstawicielami MSZ i służb medycznych. Wszystkim poszkodowanym zostanie udzielona niezbędna pomoc medyczna i konsularna. Jesteśmy razem w tej trudnej chwili. – Donald Tusk (@donaldtusk) August 16, 2026

"Усім постраждалим буде надана необхідна медична та консульська допомога", – зазначив він.

Також стало відомо, що автобус перевозив паломників з Підкарпатського воєводства – вони поверталися через Угорщину після поїздки до Меджугор'є у Боснії і Герцеговині. Загалом в автобусі було 57 пасажирів та двоє водіїв.

Міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак доручив провести додаткові перевірки автобусів, якими подорожують поляки у країні та за кордоном.

Як повідомляли, аварія сталась вночі 16 серпня. Автобус з’їхав з траси у кювет і перекинувся, 12 пасажирів загинули За попередньою інформацією, водій заснув за кермом.

За останніми даними у польських ЗМІ, семеро постраждалих пасажирів - у критичному стані, ще 40 госпіталізовані.