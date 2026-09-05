Президент Словаччини хотів би бачити коаліцію між партією Фіцо і його запеклими опонентами

Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що після парламентських виборів країні могла б підійти коаліція двох найбільших партій – SMER прем’єр-міністра Роберта Фіцо та опозиційної "Прогресивна Словаччина" (PS), – яка, на його думку, була б стабільнішою за уряд із кількох політичних сил.

Про це Пеллегріні сказав в ефірі словацького громадського мовника STVR, повідомляє Aktuality.

Президент визнав, що SMER і PS наразі активно конкурують між собою, однак вважає, що їхнє потенційне об’єднання могло б забезпечити країні більшу стабільність.

"Якби це спрацювало, така коаліція могла б керувати країною довше, ніж один виборчий термін. Але для цього потрібен зрілий лідер, який приборкає своє его", – сказав Пеллегріні.

Він також припустив, що ця ідея може стати предметом дискусії, хоча визнав, що в PS її, найімовірніше, одразу відкинуть.

Лідер "Прогресивної Словаччини" Міхал Шимечка у відповідь заявив, що його партія категорично відкидає такий сценарій.

"SMER є найбільшою перешкодою на шляху до кращого життя у Словаччині", – написав Шимечка у соцмережах. Він також нагадав Пеллегріні, що той сам багато років перебував при владі разом із Робертом Фіцо. "Щоб було зрозуміло – цю абсурдну пропозицію ми відкидаємо одразу", – додав Шимечка.

За його словами, першим кроком до змін має стати перемога над SMER на виборах 2027 року та відправлення цієї партії на політичну пенсію.

Пеллегріні також запитали про можливість співпраці після виборів партії "Голос", почесним головою якої він є, із нинішньою опозицією. Президент відкинув припущення, що "Голос" може розглядати спільний уряд із "Прогресивною Словаччиною".

За нинішніми передвиборчими опитуваннями, у разі перемоги "Прогресивної Словаччини" для формування уряду з нинішніх опозиційних сил партії, ймовірно, знадобилася б участь політсили колишнього прем’єра Ігоря Матовича.

Нагадаємо, нещодавно уряд Словаччини схвалив проєкт поправки до конституції, яка передбачає можливість дострокового розпуску Національної ради через референдум.

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