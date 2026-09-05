Президент Словакии хотел бы видеть коалицию между партией Фицо и его ярыми оппонентами

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что после парламентских выборов стране могла бы подойти коалиция двух крупнейших партий – SMER премьер-министра Роберта Фицо и оппозиционной "Прогрессивная Словакия" (PS), – которая, по его мнению, была бы более стабильной, чем правительство, состоящее из нескольких политических сил.

Об этом Пеллегрини заявил в эфире словацкого общественного вещателя STVR, сообщает Aktuality.

Президент признал, что SMER и PS в настоящее время активно конкурируют между собой, однако считает, что их потенциальное объединение могло бы обеспечить стране большую стабильность.

"Если бы это сработало, такая коалиция могла бы управлять страной дольше, чем один избирательный срок. Но для этого нужен зрелый лидер, который сможет обуздать свое эго", – сказал Пеллегрини.

Он также предположил, что эта идея может стать предметом дискуссии, хотя признал, что в PS её, скорее всего, сразу отвергнут.

Лидер "Прогрессивной Словакии" Михал Шимечка в ответ заявил, что его партия категорически отвергает такой сценарий.

"SMER является самым большим препятствием на пути к лучшей жизни в Словакии", – написал Шимечка в соцсетях. Он также напомнил Пеллегрини, что тот сам много лет находился у власти вместе с Робертом Фицо. "Чтобы было понятно – это абсурдное предложение мы отвергаем сразу", – добавил Шимечка.

По его словам, первым шагом к переменам должна стать победа над SMER на выборах 2027 года и отправка этой партии на политическую пенсию.

Пеллегрини также спросили о возможности сотрудничества после выборов партии "Голос", почетным председателем которой он является, с нынешней оппозицией. Президент отверг предположение, что "Голос" может рассматривать возможность создания совместного правительства с "Прогрессивной Словакией".

Согласно текущим предвыборным опросам, в случае победы "Прогрессивной Словакии" для формирования правительства из нынешних оппозиционных сил партии, вероятно, потребовалось бы участие политической силы бывшего премьера Игоря Матовича.

Напомним, недавно правительство Словакии одобрило проект поправки к конституции, которая предусматривает возможность досрочного роспуска Национального совета посредством референдума.

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