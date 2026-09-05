Німеччина передала допомогу для рятувальників Київщини

Німеччина передала рятувальниками Київщини техніку, яка допоможе оперативніше долати наслідки атак Росії.

Про це повідомили у посольстві Німеччини у Києві в суботу, повідомляє "Європейська правда".

Дипломати деталізували, що Німеччина передала пожежну автодрабину та вантажівку з краном-маніпулятором для аварійно-рятувальної служби Київщини.

фото з соцмережі х посольства Німеччини

"Ця техніка допоможе оперативніше реагувати на надзвичайні ситуації та долати наслідки атак Росії", – пояснили у посольстві.

3 вересня стало відомо, що Федеральне міністерство економіки та енергетики Німеччини виділяє ще близько 250 млн євро на термінові ремонтні роботи на об'єктах української енергетичної інфраструктури напередодні зими.

Наприкінці серпня Київська та Житомирська області отримали нові партії критичного енергетичного обладнання від Литви.