Германия передала помощь спасателям Киевской области
Новости — Суббота, 5 сентября 2026, 19:15 —
Германия передала спасателям Киевской области технику, которая поможет оперативнее ликвидировать последствия атак России.
Об этом сообщили в посольстве Германии в Киеве в субботу, сообщает "Европейская правда".
Дипломаты уточнили, что Германия передала пожарную автолестницу и грузовик с краном-манипулятором для аварийно-спасательной службы Киевской области.
"Эта техника поможет оперативнее реагировать на чрезвычайные ситуации и ликвидировать последствия атак России", – пояснили в посольстве.
3 сентября стало известно, что Федеральное министерство экономики и энергетики Германии выделяет еще около 250 млн евро на срочные ремонтные работы на объектах украинской энергетической инфраструктуры в преддверии зимы.
В конце августа Киевская и Житомирская области получили новые партии критически важного энергетического оборудования из Литвы.