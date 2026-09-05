Германия передала помощь спасателям Киевской области

Германия передала спасателям Киевской области технику, которая поможет оперативнее ликвидировать последствия атак России.

Об этом сообщили в посольстве Германии в Киеве в субботу, сообщает "Европейская правда".

Дипломаты уточнили, что Германия передала пожарную автолестницу и грузовик с краном-манипулятором для аварийно-спасательной службы Киевской области.

фото из соцсети Х посольства Германии

"Эта техника поможет оперативнее реагировать на чрезвычайные ситуации и ликвидировать последствия атак России", – пояснили в посольстве.

3 сентября стало известно, что Федеральное министерство экономики и энергетики Германии выделяет еще около 250 млн евро на срочные ремонтные работы на объектах украинской энергетической инфраструктуры в преддверии зимы.

В конце августа Киевская и Житомирская области получили новые партии критически важного энергетического оборудования из Литвы.