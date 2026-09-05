Єврокомісар: "КДБ і ГРУ чекатимуть, коли український дрон влетить в їхні офіси"

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс вважає, що після удару російського дрона по будівлі СБУ у Києві російські спецслужби тепер чекатимуть на дзеркальну відповідь України.

Про це він написав у суботу в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Кубілюс заявив, що російський правитель Владімір Путін повернув війну на територію Росії.

"Він (Путін. – Ред.) ескалує, а потім українці відповідають дзеркальними заходами. Саме так Путін домігся того, що більшість нафтопереробних заводів у Росії зруйновані, міжнародні авіарейси припинилися, а тепер КДБ і ГРУ чекатимуть, коли український дрон залетить у їхні офіси", – написав Кубілюс. У цьому контексті Кубілюс, вочевидь, використовує назви "КДБ" і "ГРУ" як узагальнені позначення російських спецслужб.

Так єврокомісар відреагував на удар російського дрона по будівлі Служби безпеки України в Києві. Російський безпілотник влучив у центральну частину Києва 4 вересня, пошкодивши будівлю СБУ.

Нагадаємо, колишній посол ЄС в Україні, португальський дипломат Жозе Мануел Пінту Тейшейра вважає, що після ударів РФ по центру Києва Україна має право відповісти подібними діями у Москві.

Очільник МЗС Естонії Маргус Тсахкна засудив удар по СБУ та зауважив, що РФ знову нехтує всіма нормами міжнародного права та ризиками для об’єктів культурної спадщини.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів України посилити тиск на Росію після російського удару по центральній будівлі Служби безпеки України.