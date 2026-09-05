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Еврокомиссар: "КГБ и ГРУ будут ждать, когда украинский дрон влетит в их офисы"

Новости — Суббота, 5 сентября 2026, 19:52 — Кристина Бондарева

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс считает, что после удара российского дрона по зданию СБУ в Киеве российские спецслужбы теперь будут ждать зеркального ответа со стороны Украины.

Об этом он написал в субботу в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Кубилюс заявил, что российский правитель Владимир Путин вернул войну на территорию России.

"Он (Путин. – Ред.) эскалирует конфликт, а затем украинцы отвечают зеркальными мерами. Именно так Путин добился того, что большинство нефтеперерабатывающих заводов в России разрушены, международные авиарейсы прекратились, а теперь КГБ и ГРУ будут ждать, когда украинский дрон залетит в их офисы", – написал Кубилюс. В этом контексте Кубилюс, очевидно, использует названия "КГБ" и "ГРУ" как обобщённые обозначения российских спецслужб.

Так еврокомиссар отреагировал на удар российского дрона по зданию Службы безопасности Украины в Киеве. Российский беспилотник попал в центральную часть Киева 4 сентября, повредив здание СБУ.

Напомним, бывший посол ЕС в Украине, португальский дипломат Жозе Мануэл Пинту Тейшейра считает, что после ударов РФ по центру Киева Украина имеет право ответить аналогичными действиями в Москве.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна осудил удар по СБУ и отметил, что РФ вновь пренебрегает всеми нормами международного права и рисками для объектов культурного наследия.

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал международных партнеров Украины усилить давление на Россию после российского удара по центральному зданию Службы безопасности Украины.

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