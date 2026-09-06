Хмара обговорив з генсеком НАТО підготовку до "Рамштайну": пріоритет – ППО

Міністр оборони України Євгеній Хмара у телефонній розмові з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте обговорив підготовку до засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке відбудеться найближчими днями.

Про це у суботу ввечері повідомили у Міноборони, пише "Європейська правда".

Під час розмови Хмара і Рютте обговорили першочергові потреби України. Передусім – постачання засобів протиповітряної оборони та додаткове фінансування для Сил оборони.

Хмара наголосив, що підтримка партнерів за цими напрямами є ключовим пріоритетом для України напередодні "Рамштайну".

Міністр оборони підкреслив важливість консолідованої підтримки партнерів у сфері ППО та фінансування оборони. Україна розраховує на подальшу єдність партнерів і швидкі рішення.

Окремо міністр відзначив програму Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), яка допомагає забезпечувати постачання критично важливого озброєння для Сил оборони України.

Напередодні Хмара також провів телефонну розмову з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, у якій вони обговорили підготовку до засідання у форматі "Рамштайн" наступного тижня.

Попереднє засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбулося 18 червня в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. На ньому співголовували Велика Британія та Німеччина.

Після засідання Пісторіус анонсував постачання Україні тризначної кількості ракет "повітря-повітря" із німецьких запасів, а також спільне виробництво наземних роботизованих комплексів.