Пісторіус: Німеччина поставить Україні ракети "повітря-повітря" із власних запасів

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував поставку Україні тризначної кількості ракет "повітря-повітря" із німецьких запасів, а також спільне виробництво наземних роботизованих комплексів.

Про це він сказав за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), пише кореспондентка "Європейської правди".

Пісторіус заявив, що Німеччина й надалі адаптуватиме свою підтримку до потреб України, а також наголосив, що увага його країни зосереджена на протиповітряній обороні.

"Ми поставили Україні ще одну систему IRIS-T. Зовсім недавно ми також прискорили поставку ракет IRIS-T SLS та IRIS-T SLM. Крім того, ми поставимо тризначну кількість ракет "повітря-повітря" зі своїх власних запасів", – сказав глава Міноборони Німеччини.

Також Пісторіус нагадав, що Німеччина виділить $200 млн на закупівлю додаткових ракет PAC-3 в рамках програми "Jumpstart".

Окрім цього, за словами німецького міністра, українська та німецька компанії домовилися спільно виробляти наземні роботизовані комплекси "Терміт".

Він зазначив, що необхідні виробничі потужності будуть створені в Німеччині.

Як відомо, вдень 18 травня у Брюсселі проходить чергова зустріч Контактної групи з оборони України під головуванням Британії та Німеччини. На ній особисто присутні президент України та генсек НАТО Марк Рютте.

Цього дня Україна та Німеччина підписали угоду в оборонній сфері, що стосується спільної розробки системи ППО для перехоплення балістичних ракет.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен оприлюднив плани постачання винищувачів F-16 до Збройних сил України.