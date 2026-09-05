Засідання формату "Рамштайн" пройде наступного тижня

Міністр оборони України Євгеній Хмара провів телефонну розмову з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, у якій вони обговорили підготовку до засідання у форматі "Рамштайн" наступного тижня.

Про це у суботу повідомили у Міністерстві оборони України, пише "Європейська правда".

Євгеній Хмара поінформував колегу про посилення Росією повітряного терору, наголосивши на ключових загрозах – реактивних безпілотниках та балістичних ракетах.

За словами Хмари, Україна формує власний план оборони та вже реалізує асиметричні дії, які дають результат. Водночас максимально швидке посилення захисту від російських ударів залишається пріоритетом.

Окремо сторони обговорили фінансування оборонних потреб.Міністерство оборони проводить аудит ресурсів і людського капіталу в Силах оборони. Однак фінансова підтримка партнерів залишається критично важливою для стійкості України.

Також сфокусувалися на підготовці до засідання у форматі "Рамштайн" наступного тижня.

Крім того, посадовці обговорили тіснішу співпрацю між ОПК України та Німеччини.

Очільник Міноборони подякував за важливу підтримку та лідерство Німеччини у роботі з іншими партнерами.

Останнє засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбулося 18 червня в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. На ньому співголовували Велика Британія та Німеччина.

Після засідання Пісторіус анонсував постачання Україні тризначної кількості ракет "повітря-повітря" із німецьких запасів, а також спільне виробництво наземних роботизованих комплексів.

Також цього дня Україна та Німеччина підписали угоду в оборонній сфері, що стосується спільної розробки системи ППО для перехоплення балістичних ракет.