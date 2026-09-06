Хмара обсудил с генеральным секретарём НАТО подготовку к "Рамштайну": приоритет – ПВО

Министр обороны Украины Евгений Хмара в телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте обсудил подготовку к заседанию Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое состоится в ближайшие дни.

Об этом в субботу вечером сообщили в Минобороны, пишет "Европейская правда".

В ходе разговора Хмара и Рютте обсудили первоочередные потребности Украины. Прежде всего – поставки средств противовоздушной обороны и дополнительное финансирование для Сил обороны.

Хмара подчеркнул, что поддержка партнеров в этих направлениях является ключевым приоритетом для Украины в преддверии "Рамштайна".

Министр обороны подчеркнул важность консолидированной поддержки партнеров в сфере ПВО и финансирования обороны. Украина рассчитывает на дальнейшее единство партнеров и быстрые решения.

Отдельно министр отметил программу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая помогает обеспечивать поставки критически важного вооружения для Сил обороны Украины.

Накануне Хмара также провел телефонный разговор с министром обороны Германии Борисом Писториусом, в ходе которого они обсудили подготовку к заседанию в формате "Рамштайн" на следующей неделе.

Предыдущее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоялось 18 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. На нём сопредседательствовали Великобритания и Германия.

После заседания Писториус объявил о поставках Украине трехзначного количества ракет "воздух-воздух" из немецких запасов, а также о совместном производстве наземных роботизированных комплексов.