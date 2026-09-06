Ердоган схвалив 30-річну експлуатацію мостів через Босфор приватними компаніями

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган уповноважив реалізувати план, що дозволить приватним компаніям протягом 30 років експлуатувати два мости через Босфор у Стамбулі, вісім автомагістралей та дві кільцеві дороги.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації Turkish Minute.

Цей крок відкриває шлях до передачі експлуатації об’єктів та доходів від проїзду приватним компаніям, тоді як сама власність залишатиметься у держави.

Указ, опублікований в офіційному віснику у суботу, дозволяє приватизувати активи єдиним пакетом або окремими групами шляхом передачі прав на експлуатацію, оренду, угод про розподіл доходів чи комбінації цих методів.

Договори укладатимуться терміном на 30 років, а Управління з питань приватизації (ÖİB) має завершити всі угоди до 31 грудня 2031 року.

Пакет включає мережі європейських та анатолійських автомагістралей, якими керує Головне управління автомобільних доріг (KGM), а також маршрути Ізмір – Айдин, Ізмір – Чешме, Нігде – Мерсін – Адана, Адана – Газіантеп, Газіантеп – Шанлиурфа та Топраккале – Іскендерун.

KGM продовжуватиме експлуатувати та обслуговувати мережу до моменту передачі управління, а згодом визначатиме обов'язки приватних операторів щодо обслуговування й сервісу та інспектуватиме їхню роботу.

Депутат від опозиційної партії "Нова партія" Деніз Явузйилмаз назвав це рішення "продажем майбутнього Туреччини" та заявив, що приватні оператори неодноразово підніматимуть плату за проїзд протягом 30-річного періоду.

Лідер "Нової партії" Озгюр Озель спрогнозував, що плата за проїзд автомагістралями зросте вп'ятеро, а мостами – вдвічі, і пообіцяв повернути дороги у державну власність, якщо його партія прийде до влади на наступних загальних виборах.

Нагадаємо, на початку вересня Ердоган закликав створити механізм з безпеки судноплавства в Чорному морі.

А 30 серпня посла України в Анкарі викликали до Міністерства закордонних справ Туреччини після атак на два судна, що експлуатуються Туреччиною, у Чорному морі.