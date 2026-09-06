Эрдоган одобрил 30-летнюю эксплуатацию мостов через Босфор частными компаниями

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган санкционировал реализацию плана, который позволит частным компаниям в течение 30 лет эксплуатировать два моста через Босфор в Стамбуле, восемь автомагистралей и две кольцевые дороги.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Turkish Minute.

Этот шаг открывает путь к передаче эксплуатации объектов и доходов от проезда частным компаниям, тогда как сама собственность останется у государства.

Указ, опубликованный в официальном вестнике в субботу, позволяет приватизировать активы единым пакетом или отдельными группами путем передачи прав на эксплуатацию, аренду, соглашений о распределении доходов или комбинации этих методов.

Договоры будут заключаться сроком на 30 лет, а Управление по вопросам приватизации (ÖİB) должно завершить все сделки до 31 декабря 2031 года.

Пакет включает сети европейских и анатолийских автомагистралей, которыми управляет Главное управление автомобильных дорог (KGM), а также маршруты Измир – Айдын, Измир – Чешме, Нигде – Мерсин – Адана, Адана – Газиантеп, Газиантеп – Шанлыурфа и Топраккале – Искендерун.

KGM будет продолжать эксплуатировать и обслуживать сеть до момента передачи управления, а впоследствии будет определять обязанности частных операторов по обслуживанию и техническому обслуживанию, а также контролировать их работу.

Депутат от оппозиционной партии "Новая партия" Дениз Явузжилмаз назвал это решение "продажей будущего Турции" и заявил, что частные операторы будут неоднократно повышать плату за проезд в течение 30-летнего периода.

Лидер "Новой партии" Озгюр Озель прогнозирует, что плата за проезд по автомагистралям вырастет в пять раз, а по мостам – вдвое, и пообещал вернуть дороги в государственную собственность, если его партия придет к власти на следующих всеобщих выборах.

Напомним, в начале сентября Эрдоган призвал создать механизм обеспечения безопасности судоходства в Чёрном море.

А 30 августа посла Украины в Анкаре вызвали в Министерство иностранных дел Турции после атак на два судна, эксплуатируемых Турцией, в Чёрном море.