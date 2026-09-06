Пункт пропуску на кордоні з Румунією відновив роботу після атаки РФ

У неділю вранці пункт пропуску "Орлівка", що на українсько-румунському кордоні, відновив роботу після нічної атаки РФ.

Про це повідомив Оперативний штаб Ізмаїльської РДА, пише "Європейська правда".

Наразі пропускні операції здійснюються у штатному режимі, деталізували в адміністрації.



"Роботу пункту пропуску "Орлівка" відновлено", – сказано у повідомленні.

У зв’язку з російською атакою у ніч проти 6 вересня пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією призупинив роботу.

Це вже друга за тиждень російська атака, що призвела до призупинення роботи цього КПП.

У ніч на 1 вересня російські ударні БпЛА типу "Шахед" атакували міжнародний пункт пропуску для поромного сполучення "Орлівка" на українсько-румунському кордоні, внаслідок чого він зупинив роботу.

Влучання безпілотників відбулося по будівлі та території пункту пропуску, внаслідок атаки виникли пожежі.