КПП на границе с Румынией возобновил работу после атаки РФ

В воскресенье утром пограничный пункт "Орловка", расположенный на украинско-румынской границе, возобновил работу после ночного нападения РФ.

Об этом сообщил Оперативный штаб Измаильской РГА, пишет "Европейская правда".

В настоящее время пропускные операции осуществляются в штатном режиме, уточнили в администрации.

"Работа пункта пропуска "Орловка" возобновлена", – говорится в сообщении.

В связи с российской атакой в ночь на 6 сентября пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией приостановил работу.

Это уже вторая за неделю российская атака, приведшая к приостановке работы этого КПП.

В ночь на 1 сентября российские ударные БПЛА типа "Шахед" атаковали международный пункт пропуска для паромного сообщения "Орловка" на украинско-румынской границе, в результате чего он прекратил работу.

Попадания беспилотников пришлись на здание и территорию пункта пропуска, в результате атаки возникли пожары.