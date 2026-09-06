КПП на границе с Румынией возобновил работу после атаки РФ
В воскресенье утром пограничный пункт "Орловка", расположенный на украинско-румынской границе, возобновил работу после ночного нападения РФ.
Об этом сообщил Оперативный штаб Измаильской РГА, пишет "Европейская правда".
В настоящее время пропускные операции осуществляются в штатном режиме, уточнили в администрации.
"Работа пункта пропуска "Орловка" возобновлена", – говорится в сообщении.
В связи с российской атакой в ночь на 6 сентября пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией приостановил работу.
Это уже вторая за неделю российская атака, приведшая к приостановке работы этого КПП.
В ночь на 1 сентября российские ударные БПЛА типа "Шахед" атаковали международный пункт пропуска для паромного сообщения "Орловка" на украинско-румынской границе, в результате чего он прекратил работу.
Попадания беспилотников пришлись на здание и территорию пункта пропуска, в результате атаки возникли пожары.