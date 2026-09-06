Прем'єр-міністр Греції обіцяє зниження податків на тлі підготовки до виборів

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс оголосив у суботу про чотирирічний план зниження податків, прагнучи подолати погані результати своєї партії в опитуваннях напередодні загальнонаціональних виборів наступного року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

У промові, що мала яскраво виражений передвиборчий характер, Міцотакіс пообіцяв "стрибок у добробуті для всіх", постійно наголошуючи на необхідності політичної стабільності.

Він пообіцяв зниження податків для фермерів, самозайнятих осіб, пенсіонерів та державних службовців, а також поступове підвищення мінімальної заробітної плати до тисячі євро до 2028 року.

Грецький лідер зробив особливий акцент на фермерах, які сильно постраждали від затримок у виплатах після нещодавнього скандалу з сільськогосподарськими субсидіями ЄС. Міцотакіс зазначив, що податки для тих, хто заробляє менше як 20 тисяч євро на рік, будуть скасовані, а фермерам, які займаються тваринництвом, було обіцяно комплексну систему заходів для забезпечення довгострокового захисту від хвороб тварин.

Міцотакіс також оголосив про запровадження ощадного рахунку для кожної новонародженої дитини. За його словами, якщо батьки вирішать щомісяця вносити на цей рахунок певну суму, держава буде доплачувати таку ж суму до моменту досягнення дитиною повноліття.

Наступні загальнонаціональні вибори мають відбутися у 2027 році, хоча ходять чутки про дострокові вибори вже цього року.

Найімовірніший сценарій, принаймні на цей момент, передбачає проведення виборів у середині травня 2027 року. У липні Греція перейме ротаційне головування в Раді ЄС.

Згідно з останніми опитуваннями, керівна партія "Нова демократія" Міцотакіса матиме труднощі з отриманням абсолютної більшості та формуванням однопартійного уряду.

Нагадаємо, Греція планує достроково погасити близько 13 млрд євро боргу у 2026 році, щоб до кінця року знизити обсяг запозичень нижче рівня Італії.

У липні Греція схвалила масштабний пакет оборонних закупівель на 4,2 млрд євро.