Премьер Греции обещает снижение налогов на фоне подготовки к выборам

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил в субботу о четырехлетнем плане снижения налогов, стремясь преодолеть низкие показатели своей партии в опросах накануне общенациональных выборов в следующем году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

В речи, носившей ярко выраженный предвыборный характер, Мицотакис пообещал "скачок в благосостоянии для всех", постоянно подчеркивая необходимость политической стабильности.

Он пообещал снижение налогов для фермеров, самозанятых лиц, пенсионеров и государственных служащих, а также постепенное повышение минимальной заработной платы до тысячи евро к 2028 году.

Греческий лидер уделил особое внимание фермерам, которые сильно пострадали от задержек в выплатах после недавнего скандала с сельскохозяйственными субсидиями ЕС. Мицотакис отметил, что налоги для тех, кто зарабатывает менее 20 тысяч евро в год, будут отменены, а фермерам, занимающимся животноводством, пообещали комплексную систему мер для обеспечения долгосрочной защиты от болезней животных.

Мицотакис также объявил о введении сберегательного счета для каждого новорожденного ребенка. По его словам, если родители решат ежемесячно вносить на этот счет определенную сумму, государство будет доплачивать такую же сумму до момента достижения ребенком совершеннолетия.

Следующие общенациональные выборы должны состояться в 2027 году, хотя ходят слухи о досрочных выборах уже в этом году.

Наиболее вероятный сценарий, по крайней мере на данный момент, предусматривает проведение выборов в середине мая 2027 года. В июле Греция примет ротационное председательство в Совете ЕС.

Согласно последним опросам, правящая партия "Новая демократия" Мицотакиса столкнется с трудностями при получении абсолютного большинства и формировании однопартийного правительства.

Напомним, Греция планирует досрочно погасить около 13 млрд евро долга в 2026 году, чтобы к концу года снизить объем заимствований ниже уровня Италии.

В июле Греция одобрила масштабный пакет оборонных закупок на 4,2 млрд евро.