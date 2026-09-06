Рейтинг Трампа упал до рекордно низкого уровня в опросе FT

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до рекордно низкого уровня и показывает, насколько избиратели недовольны тем, как глава Белого дома справляется с экономикой и проблемой стоимости жизни.

Об этом сообщает Financial Times, передает "Европейская правда".

Менее чем за два месяца до промежуточных выборов в ноябре последний общенациональный опрос, проведенный компанией Focaldata, показал, что лишь 33% зарегистрированных избирателей одобряют деятельность Трампа на посту президента.

Это самый низкий показатель, зафиксированный с мая, когда FT впервые начала задавать этот вопрос. Нынешний показатель на три процентных пункта ниже, чем в прошлом месяце.

Рейтинг одобрения президента среди избирателей-республиканцев также снизился более чем на два пункта, до 72%, что является еще одним историческим минимумом для опроса FT.

Опрос показал, что причиной таких неутешительных показателей Трампа является ухудшение настроений избирателей в отношении экономики и стоимости жизни, причем большинство опрошенных выразили неодобрение в отношении таможенных пошлин и торговой политики президента.

Опрос проводился на фоне того, что президент, похоже, не в состоянии прекратить войну с Ираном, которая за последние шесть месяцев привела к росту стоимости заимствований для США и цен на топливо и товары широкого потребления.

Как сообщалось, ведущие помощники президента США Дональда Трампа настаивают на том, чтобы воздержаться от эскалации войны с Ираном до промежуточных выборов в Конгресс в ноябре, чтобы предотвратить поражение Республиканской партии.

5 сентября США нанесли удар по трем иранским нефтяным танкерам после того, как Корпус стражей исламской революции запустил баллистические ракеты в сторону кораблей ВМС США.