Зеленський порадився з командою перед зустріччю з представниками Трампа у Києві

Президент Володимир Зеленський розповів, що провів нараду з переговорною групою перед зустріччю з представниками президента США, що має відбутись у неділю.

Про це Зеленський розповів у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

За словами президента, українська сторона готова до розмови, а Україна завжди є і буде конструктивною.

"Ми зацікавлені у наближенні завершення війни. Мир потрібен. Гарантії безпеки потрібні. Достойний характер повоєнного миру потрібен. Наші пропозиції підготовлені. Важливо працювати скоординовано, змістовно та реалістично", – написав президент

5 вересня представники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер провели понад тригодинні переговори з Владіміром Путіним напередодні їхнього першого візиту до Києва.

Помічник правителя РФ Юрій Ушаков заявив, що Путін на переговорах з посланцями президента США в суботу розповів їм про впевненість у досягненні цілей війни; у Білому домі назвали переговори "змістовними" та анонсували оголошення наступних кроків найближчими тижнями.

У суботу Зеленський провів розмову зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, які почали роботу в російській столиці. Він зазначив, що з моменту їхньої розмови Україна готова утримуватись від ударів по столиці РФ та розраховує, що росіяни не битимуть по Києву.

Речник Кремля повідомив у суботу, що Путін наказав не завдавати ударів по Києву протягом трьох діб.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Віткофф та Кушнер везуть в Москву і Київ "пропозицію щодо завершення війни".