Зеленский провел совещание с командой перед встречей с представителями Трампа в Киеве

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание с переговорной группой перед встречей с представителями президента США, которая должна состояться в воскресенье.

Об этом Зеленский сообщил в социальной сети X, пишет "Европейская правда".

По словам президента, украинская сторона готова к переговорам, а Украина всегда была и будет конструктивной.

"Мы заинтересованы в скорейшем завершении войны. Мир нужен. Гарантии безопасности нужны. Достойный характер послевоенного мира нужен. Наши предложения подготовлены. Важно работать скоординированно, содержательно и реалистично", – написал президент

5 сентября представители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер провели более чем трехчасовые переговоры с Владимиром Путиным накануне своего первого визита в Киев.

Помощник главы государства РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин на переговорах с посланцами президента США в субботу рассказал им о уверенности в достижении целей войны; в Белом доме назвали переговоры "содержательными" и анонсировали объявление следующих шагов в ближайшие недели.

В субботу Зеленский провел беседу со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, которые приступили к работе в российской столице. Он отметил, что с момента их беседы Украина готова воздерживаться от ударов по столице РФ и рассчитывает, что россияне не будут наносить удары по Киеву.

Пресс-секретарь Кремля сообщил в субботу, что Путин приказал не наносить удары по Киеву в течение трёх суток.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Виткофф и Кушнер везут в Москву и Киев "предложение о завершении войны".