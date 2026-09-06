Посланцы президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Украину в воскресенье.

Об этом изданию Kyiv Independent сообщили источники, знакомые с ситуацией, пишет "Европейская правда".

По данным источников, Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину 6 сентября в рамках дипломатических усилий Вашингтона, направленных на прекращение российско-украинской войны.

Обновлено: позже глава СВР Рустем Умеров опубликовал видео встречи американских переговорщиков на железнодорожном вокзале Киева.

Их прибытие состоялось на следующий день после того, как оба посланника провели в Москве более чем трехчасовые переговоры с правителем России Владимиром Путиным, которые обе стороны охарактеризовали как "содержательные".

Поездка представителей Трампа в Украину является первой с тех пор, как они начали заниматься мирным урегулированием.

Ранее в воскресенье президент Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание с переговорной группой перед встречей с представителями президента США, которая должна состояться в воскресенье.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин на переговорах с посланцами президента США в субботу рассказал им о уверенности в достижении целей войны; в Белом доме назвали переговоры "содержательными" и анонсировали объявление следующих шагов в ближайшие недели.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Уиткофф и Кушнер везут в Москву и Киев "предложение о завершении войны".