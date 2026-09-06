Зеленський зустрівся з Віткоффом та Кушнером у центрі Києва

Президент Володимир Зеленський у неділю зустрівся з посланцями президента США Дональда Трампа, які вперше прибули до України для врегулювання війни.

Фото зустрічі опублікувало "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

Президент Зеленський привітав Джареда Кушнера та Стів Віткофф у центрі Києва, на Софійській площі.

фото: Радіо свобода/reuters

фото: Радіо свобода/reuters

Представник Білого дому, коментуючи переговори Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера 5 вересня в Кремлі, повідомив "Радіо Свобода", що "сторони обговорили конкретні плани щодо наступних кроків, про які оголосять найближчими тижнями". Як зазначили там, посланці Дональда Трампа "з нетерпінням чекають на не менш плідні зустрічі" в Україні 6 вересня.

Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до України у неділю.

Раніше у неділю президент Володимир Зеленський розповів, що провів нараду з переговорною групою перед зустріччю з представниками президента США, що має відбутись у неділю.

Помічник правителя РФ Юрій Ушаков заявив, що Путін на переговорах з посланцями президента США в суботу розповів їм про впевненість у досягненні цілей війни; у Білому домі назвали переговори "змістовними" та анонсували оголошення наступних кроків найближчими тижнями.