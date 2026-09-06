Зеленский встретился с Уиткоффом и Кушнером в центре Киева
Новости — Воскресенье, 6 сентября 2026, 13:37 —
Президент Владимир Зеленский в воскресенье встретился с представителями президента США Дональда Трампа, которые впервые прибыли в Украину для урегулирования войны.
Фотографии встречи опубликовало "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".
Президент Зеленский поздравил Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в центре Киева, на Софийской площади.
Представитель Белого дома, комментируя переговоры Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера 5 сентября в Кремле, сообщил "Радио Свобода", что "стороны обсудили конкретные планы относительно следующих шагов, о которых объявят в ближайшие недели". Как отметили там, посланцы Дональда Трампа "с нетерпением ждут не менее плодотворных встреч" в Украине 6 сентября.
Посланцы президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Украину в воскресенье.
Ранее в воскресенье президент Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание с переговорной группой перед встречей с представителями президента США, которая должна состояться в воскресенье.
Помощник главы государства РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин на переговорах с посланниками президента США в субботу рассказал им о уверенности в достижении целей войны; в Белом доме назвали переговоры "содержательными" и анонсировали объявление следующих шагов в ближайшие недели.