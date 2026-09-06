Крім Віткоффа і Кушнера, у Києві також – представники "євротрійки"

Паралельно з посланцями президента США до Києва для участі у перемовинах прибули представники так званої "євротрійки" – Франції, Британії та Німеччини.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Кирило Буданов, пише "Європейська правда".

Буданов у своїх соцмережах розповів про прибуття Віткоффа й Кушнера, та розкрив, що це не єдині перемовники, які прибули до української столиці.

Радий вітати у Києві американську делегацію на чолі зі Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером.



Попереду насичений день і важливі перемовини.



У Києві також перебувають представники наших європейських партнерів: Франції, Великої Британії та Німеччини.



Усі разом працюємо заради… pic.twitter.com/1dyXmWqMqY – Kyrylo Budanov (@Kyrylo_Budanov) September 6, 2026

"У Києві також перебувають представники наших європейських партнерів: Франції, Великої Британії та Німеччини. Усі разом працюємо заради досягнення справедливого й міцного миру для України", – написав він.

Президент України Володимир Зеленський близько 14:20 повідомив про початок переговорів з перемовниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Раніше Зеленський розповів, що Україна готувалася зустріти Віткоффа й Кушнера в аеропорту, проте Росія фактично не дала їм прибути літаком. Напередодні, 5 вересня, спецпосланці були на переговорах у Москві.

Помічник правителя РФ Юрій Ушаков заявив, що Путін на переговорах з посланцями президента США в суботу розповів їм про впевненість у досягненні цілей війни; у Білому домі назвали переговори "змістовними" та анонсували оголошення наступних кроків найближчими тижнями.