Параллельно с посланцами президента США в Киев для участия в переговорах прибыли представители так называемой "евротройки" – Франции, Великобритании и Германии.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, пишет "Европейская правда".

Буданов в своих соцсетях рассказал о прибытии Уиткоффа и Кушнера, а также сообщил, что это не единственные участники переговоров, прибывшие в украинскую столицу.

Радий вітати у Києві американську делегацію на чолі зі Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером.



Попереду насичений день і важливі перемовини.



У Києві також перебувають представники наших європейських партнерів: Франції, Великої Британії та Німеччини.



Усі разом працюємо заради… pic.twitter.com/1dyXmWqMqY – Kyrylo Budanov (@Kyrylo_Budanov) September 6, 2026

"В Киеве также находятся представители наших европейских партнеров: Франции, Великобритании и Германии. Все вместе мы работаем ради достижения справедливого и прочного мира для Украины", – написал он.

Президент Украины Владимир Зеленский около 14:20 сообщил о начале переговоров с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Ранее Зеленский рассказал, что Украина готовилась встретить Уиткоффа и Кушнера в аэропорту, однако Россия фактически не позволила им прилететь. Накануне, 5 сентября, спецпосланцы находились на переговорах в Москве.

Помощник главы РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин на переговорах с представителями президента США в субботу рассказал им о уверенности в достижении целей войны; в Белом доме назвали переговоры "содержательными" и анонсировали объявление о следующих шагах в ближайшие недели.