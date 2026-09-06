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Кроме Уиткоффа и Кушнера, в Киеве также – представители "евротройки"

Новости — Воскресенье, 6 сентября 2026, 14:42 — Мария Емец

Параллельно с посланцами президента США в Киев для участия в переговорах прибыли представители так называемой "евротройки" – Франции, Великобритании и Германии.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, пишет "Европейская правда".

Буданов в своих соцсетях рассказал о прибытии Уиткоффа и Кушнера, а также сообщил, что это не единственные участники переговоров, прибывшие в украинскую столицу.

"В Киеве также находятся представители наших европейских партнеров: Франции, Великобритании и Германии. Все вместе мы работаем ради достижения справедливого и прочного мира для Украины", – написал он.

Президент Украины Владимир Зеленский около 14:20 сообщил о начале переговоров с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Ранее Зеленский рассказал, что Украина готовилась встретить Уиткоффа и Кушнера в аэропорту, однако Россия фактически не позволила им прилететь. Накануне, 5 сентября, спецпосланцы находились на переговорах в Москве.

Помощник главы РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин на переговорах с представителями президента США в субботу рассказал им о уверенности в достижении целей войны; в Белом доме назвали переговоры "содержательными" и анонсировали объявление о следующих шагах в ближайшие недели.

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