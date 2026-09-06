Уиткофф рассказал, чего США пытались добиться во время визитов в Киев и Москву

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что задачей американской делегации, посетившей за последние два дня Киев и Москву, было "сблизить стороны".

Об этом он сказал во время общения с журналистами в воскресенье, 6 сентября, пишет корреспондент "Европейской правды".

Уиткофф заявил, что в таких вопросах, как война, "взаимоотношения играют решающую роль в урегулировании".

"Если у вас нет отношений с обеими сторонами, а коммуникация налажена плохо, то, вероятно, у вас очень и очень мало шансов достичь мирного урегулирования", – сказал он.

По словам Уиткоффа, Украина и Россия "должны прийти к согласию".

"Обе стороны должны прийти к согласию, и моя задача, а также задача Джареда, заключалась в том, чтобы сблизить стороны, уменьшить разногласия между ними, наладить эффективные каналы коммуникации, и, надеемся, мы конструктивно начали этот процесс в течение последних 48 часов, и мы уверены, что здесь будет найдено удачное решение", – добавил переговорщик Трампа.

В тот же день специальный посланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что завершение войны в Украине до зимы не гарантировано, но американская сторона работает над созданием условий для достижения этой цели. Он также прокомментировал встречу с главой Кремля Владимиром Путиным в Москве.

Президент Владимир Зеленский заявил, что после переговоров в Киеве с участием украинской стороны, спецпосланцев Трампа и советников по национальной безопасности стран "евротройки" достигнута договоренность в ближайшем будущем повторить встречу в таком формате.

Зеленский рассказал, что в целом 6 сентября состоялось три раунда переговоров, и все они были "очень содержательными"; речь шла о возможных параметрах завершения войны и поддержке Украины в краткосрочной перспективе.