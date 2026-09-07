УЗ прозвітувала про від'їзд американських перемовників на поїзді з особливою назвою

"Укрзалізниця" показала відправлення потяга, яким перемовники президента США вирушили до українського кордону після переговорів у Києві 6 вересня.

Як повідомляє "Європейська правда", допис опублікували у соцмережах УЗ близько опівночі 7 вересня.

"Укрзалізниця" показала кадри перед відправленням потяга, яким вирушили у зворотню дорогу з Києва Стів Віткофф і Джаред Кушнер. На табло над платформою вивели назву Peace Express.

"Подякували за візит і передали від усіх нас побажання повертатися скоріше й розширювати географію подорожей – щоб тихі вікенди були і в інших містах", – зазначили в УЗ.

Нагадаємо, спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Києва потягом 6 вересня та зустрілись з президентом України на Софіївській площі; паралельно прибули також радники з нацбезпеки лідерів Франції, Британії та Німеччини. Після екскурсії всередину собору вони вирушили на перемовини.

Зеленський розповів, що загалом 6 вересня відбулося три раунди перемовин і всі вони були "дуже предметними"; йшлося про можливі параметри завершення війни та підтримку для України у короткостроковій перспективі.

За його словами, під час переговорів у Києві було запропоновано кілька нових ідей щодо подальшого переговорного процесу.

Напередодні, 5 вересня, спецпосланці були на переговорах у Москві. Віткофф розповів, що завданням американської делегації під час цих візитів було "зблизити сторони".