"УЗ" отчиталась об отъезде американских переговорщиков на поезде с особенным названием

"Укрзализныця" показала отправление поезда, на котором переговорщики президента США направились к украинской границе после переговоров в Киеве 6 сентября.

Как сообщает "Европейская правда", пост был опубликован в соцсетях "Укрзализныци" около полуночи 7 сентября.

"Укрзализныця" показала кадры перед отправлением поезда, на котором Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправились в обратный путь из Киева. На табло над платформой вывели название Peace Express.

"Поблагодарили за визит и передали от всех нас пожелания возвращаться поскорее и расширять географию путешествий – чтобы тихие выходные бывали и в других городах", – отметили в УЗ.

Напомним, спецпосланцы президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Киев на поезде 6 сентября и встретились с президентом Украины на Софиевской площади; параллельно прибыли также советники по национальной безопасности лидеров Франции, Великобритании и Германии. После экскурсии по собору они отправились на переговоры.

Зеленский рассказал, что всего 6 сентября состоялось три раунда переговоров, и все они были "очень содержательными"; речь шла о возможных параметрах завершения войны и поддержке Украины в краткосрочной перспективе.

По его словам, во время переговоров в Киеве было предложено несколько новых идей относительно дальнейшего переговорного процесса.

Накануне, 5 сентября, спецпосланцы были на переговорах в Москве. Уиткофф рассказал, что задачей американской делегации во время этих визитов было "сблизить стороны".