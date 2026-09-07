Європейські політики коментують безпрецедентний успіх німецьких ультраправих у Саксонії-Ангальт

Після оголошення про перемогу на земельних виборах у Саксонії-Ангальт ультраправої "Альтернативи для Німеччини" експрем’єр Угорщини Віктор Орбан порадив "пристебнути ремені", лідер ультраправих Італї Сальвіні привітав їх з успіхом, а польські політики обмінялись взаємними докорами.

Про це повідомляє "Європейська правда" за заявами в X.

Попередній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про "великий вечір для Німеччини та Європи" і привітав ультраправу "АдН" з перемогою.

A huge night for Germany and Europe!



Congratulations to @Alice_Weidel, @UlrichSiegmund and the entire @AfD on their landslide victory in Saxony-Anhalt!



Buckle up. This is just the beginning! 💪 – Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 6, 2026

"Пристібайте ремені, це лише початок", – заявив він, вочевидь натякаючи, що очікує продовження такої тенденції на майбутніх виборах в різних європейських країнах.

Лідер італійської Ліги Маттео Сальвіні у своєму вітанні назвав результат "АдН" тріумфальною перемогою.

"Це резонансний успіх, що підкреслює високий запит на зміни, безпеку, робочі місця… Страхи, небезпеки? Ні, це називається демократія. Інакша Європа – можлива", – написав він.

Complimenti all’amica @Alice_Weidel e a tutta AfD per il trionfo in Sassonia-Anhalt!



Un successo clamoroso, che evidenzia la forte richiesta di cambiamento, sicurezza e lavoro. Alla faccia di chi, a sinistra, alimentava paure e scenari catastrofici.



Paura? Terrore? Pericolo?… – Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 6, 2026

Польський прем’єр Дональд Туск написав, що у Польщі "лише ідіоти або зрадники" можуть тішитися перемозі німецьких ультраправих, і таких "трохи назбиралося" у лавах опозиційної "Право і справедливість" та ультраправої "Конфедерації".

W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z tryumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w Konfederacjach i PiS. – Donald Tusk (@donaldtusk) September 6, 2026

На це один з депутатів "Конфедерації" Конрад Беркович відписав, що розуміє занепокоєння Туска, тому що той, мовляв, отримує фінансування з Німеччини.

З лав "ПіС" пролунали різні коментарі. Так, депутат Даріуш Матецький написав, що не підтримує нікого у німецькій політиці, доки Берлін не виплатив Польщі репарації за Другу світову, а "АдН" явно не та політсила, що платитиме їх. Колишній політик "ПіС" Лукаш Шрайбер, який пішов у новостворену партію Моравецького "Розвиток +", сказав, що "не розуміє, як польські патріоти можуть тішитися успіхам німецьких ультраправих".

Американський мільярдер Ілон Маск привітав "АдН" з перемогою.

Лідери французького "Національного об’єднання" Марін Ле Пен і Жордан Барделла поки не відреагували, як і лідер британської правопопулістської Reform UK Найджел Фарадж.

Оприлюднені попередні результати виборів до земельного парламенту німецької Саксонії-Ангальт підтвердили історичну перемогу ультраправої "Альтернативи для Німеччини", проте без абсолютної більшості, на яку там сподівалися.

Лівопопулістська партія Сари Вагенкнехт, що балансувала на межі прохідного бар’єра, все ж долає його з 5,3% – відтак буде впливати на можливі коаліційні розклади.

Після публікації перших прогнозів про історичну перемогу "АдН" у кількох політсилах заявили про "поворотний момент" для Німеччини.

Вибори можуть стати першими, що призведуть до формування земельного уряду на чолі з політиком від "Альтернативи для Німеччини".

Детально на цю тему читайте у статті "Альтернатива" за крок до влади: як ультраправі можуть розхитати Німеччину та нашкодити Україні