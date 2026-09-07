Европейские политики комментируют беспрецедентный успех немецких ультраправых в Саксонии-Анхальт

После известий о победе на земельных выборах в Саксонии-Анхальт ультраправой "Альтернативы для Германии" экс-премьер Венгрии Виктор Орбан посоветовал "пристегнуть ремни", лидер ультраправых Италии Сальвини поздравил их с успехом, а польские политики обменялись взаимными упреками.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о "великом вечере для Германии и Европы" и поздравил ультраправую "АдГ" с победой.

A huge night for Germany and Europe!



Congratulations to @Alice_Weidel, @UlrichSiegmund and the entire @AfD on their landslide victory in Saxony-Anhalt!



Buckle up. This is just the beginning! 💪 – Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 6, 2026

"Пристегните ремни, это только начало", – заявил он, явно намекая, что ожидает продолжения такой тенденции на предстоящих выборах в различных европейских странах.

Лидер итальянской "Лиги" Маттео Сальвини в своём поздравлении назвал результат "АдГ" триумфальной победой.

"Это громкий успех, подчеркивающий высокий спрос на перемены, безопасность, рабочие места… Страхи, опасности? Нет, это называется демократия. Другая Европа – возможна", – написал он.

Complimenti all’amica @Alice_Weidel e a tutta AfD per il trionfo in Sassonia-Anhalt!



Un successo clamoroso, che evidenzia la forte richiesta di cambiamento, sicurezza e lavoro. Alla faccia di chi, a sinistra, alimentava paure e scenari catastrofici.



Paura? Terrore? Pericolo?… – Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 6, 2026

Польский премьер Дональд Туск написал, что в Польше "только идиоты или предатели" могут радоваться победе немецких ультраправых, и таких "немного набралось" в рядах оппозиционной "Право и справедливость" и ультраправой "Конфедерации".

W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z tryumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w Konfederacjach i PiS. – Donald Tusk (@donaldtusk) September 6, 2026

На это один из депутатов "Конфедерации" Конрад Беркович ответил, что понимает обеспокоенность Туска, поскольку тот, мол, получает финансирование из Германии.

Из рядов "ПиС" раздались разные комментарии. Так, депутат Дариуш Матецкий написал, что не поддерживает никого в немецкой политике, пока Берлин не выплатит Польше репарации за Вторую мировую, а "АдГ" явно не та политическая сила, которая будет их платить. Бывший политик "ПиС" Лукаш Шрайбер, перешедший в недавно созданную партию Моравецкого "Развитие Плюс", заявил, что "не понимает, как польские патриоты могут радоваться успехам немецких ультраправых".

Американский миллиардер Илон Маск поздравил "АдН" с победой.

Лидеры французского "Национального объединения" Марин Ле Пен и Жордан Барделла пока не отреагировали, как и лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж.

Напомним, предварительные результаты выборов в земельный парламент немецкой Саксонии-Анхальт подтвердили историческую победу ультраправой "Альтернативы для Германии", однако без абсолютного большинства, на которое там надеялись.

Левопопулистская партия Сары Вагенкнехт, балансировавшая на грани проходного барьера, всё же преодолевает его с 5,3% – следовательно, будет влиять на возможные коалиционные расклады.

После публикации первых прогнозов об исторической победе "АдГ" в нескольких политических силах заявили о "переломном моменте" для Германии. Выборы могут стать первыми, которые приведут к формированию земельного правительства во главе с политиком от "Альтернативы для Германии".

Подробнее об этом читайте в статье "Альтернатива" в шаге от власти: как ультраправые могут расшатать Германию и навредить Украине